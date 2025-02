Trump vai avançar com despedimentos dos agentes do FBI que o investigaram

A administração Trump está a preparar o despedimento dos agentes do FBI envolvidos em investigações ao Presidente Donald Trump, segundo a Associated Press.

Não ficou claro quantos agentes poderão ser afetados, embora muitos investigadores tenham estado envolvidos em vários inquéritos sobre Trump. Os funcionários que atuam sob a direção da administração têm estado a trabalhar para identificar funcionários individuais que participaram em investigações politicamente sensíveis para possível rescisão, afirmaram fontes que insistiram no anonimato.

Uma terceira pessoa familiarizada com a situação disse que os procuradores dos EUA foram instruídos numa chamada esta semana para fornecer os nomes dos procuradores e agentes que tiveram qualquer envolvimento nas centenas de casos contra os desordeiros no Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Não foi esclarecido durante a chamada o motivo pelo qual os nomes eram necessários, segundo a fonte, que também falou sob condição de anonimato.

Qualquer despedimento em massa seria um duro golpe para a histórica independência da Casa Branca da principal agência federal de aplicação da lei do país e refletiria a persistente determinação de Trump em submeter a comunidade de agentes da lei e dos serviços secretos à sua vontade.

Seria parte de um padrão surpreendente de retaliação contra funcionários do governo federal, na sequência da demissão forçada de um grupo de altos executivos do FBI no início desta semana, bem como de um despedimento em massa pelo Departamento de Justiça de procuradores da equipa do conselheiro especial Jack Smith que investigaram Trump.

A Associação de Agentes do FBI classificou os despedimentos planeados como "ações ultrajantes de funcionários em exercício que estão fundamentalmente em desacordo com os objetivos de aplicação da lei delineados pelo Presidente Trump e o seu apoio aos Agentes do FBI".

"Demitir potencialmente centenas de agentes enfraqueceria gravemente a capacidade do FBI de proteger o país da segurança nacional e das ameaças criminais e, em última análise, arriscaria colocar o FBI e sua nova liderança no fracasso", escreveu a associação num comunicado.

Não ficou imediatamente claro qual o recurso que qualquer agente despedido poderia tomar, mas o FBI tem um processo bem definido para as rescisões e qualquer ação abrupta que contorne o protocolo poderia presumivelmente abrir a porta a uma contestação legal.

Quando pressionado durante sua audiência de confirmação na quinta-feira, a escolha de Trump para diretor do FBI, Kash Patel, disse que não tinha conhecimento de nenhum plano para rescindir ou punir de outra forma os funcionários do FBI que estavam envolvidos nas investigações de Trump. Patel disse que, se fosse confirmado, seguiria os processos de revisão interna do FBI para tomar medidas contra funcionários.

Questionado pelo senador democrata Cory Booker se ele reverteria quaisquer decisões antes de sua confirmação que não seguissem esse processo padrão, Patel disse que não sabia o que estava a acontecer, mas que estava comprometido a honrar o devido processo do FBI.

Na audição de confirmação perante o Comité Judiciário do Senado (câmara alta do Congresso norte-americano), Kash Patel, de 44 anos, retratou-se como a escolha certa para liderar o FBI, uma agência que acredita que perdeu a confiança do público, e comprometeu-se com o "devido processo e transparência", se for confirmado como diretor.

Patel comprometeu-se em apenas iniciar investigações com "uma base jurídica factual e articulável", assegurando que "nunca faria algo inconstitucional ou ilegal" e que "sempre obedecerá à lei".

Antes de ser nomeado para liderar o FBI, Patel criticou a agência pelas suas investigações a Donald Trump e alegou que os invasores do Capitólio foram maltratados pelo Departamento de Justiça.

Trump atacou repetidamente o FBI por conduzir a busca autorizada por um tribunal na sua mansão em Mar-a-Lago, em agosto de 2022, e recuperar mais de 100 documentos confidenciais.

Nos últimos anos, o FBI envolveu-se em inúmeras investigações com grande repercussão política incluindo não apenas os dois inquéritos federais sobre Trump que resultaram em acusações, mas também investigações ao agora ex-presidente Joe Biden e ao seu filho, Hunter Biden.