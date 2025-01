Vencedor do 'Prémio Eisner' orienta masterclasse sobre Arte da BD no Conservatório da Madeira

O Conservatório das Artes da Madeira vai dinamizar, amanhã, às 10h30, no Polo do Bom Jesus, uma masterclasse orientada por Nick Abadzis, artista de banda desenhada e vencedor do prémio Eisner, o mais prestigiado prémio de BD americana pela sua novela gráfica 'Laika'.

A masterclasse é destinada aos alunos do Curso Profissional de Técnico de Multimédia, de Banda Desenhada e de Cinema de Animação do Conservatório, e tem como objectivo oferecer-lhes uma visão abrangente sobre narrativas gráficas e artes visuais.

"A iniciativa pretende fornecer aos alunos uma compreensão mais ampla do mundo das narrativas gráficas através da partilha de Nick Abadzis, com os alunos, da sua experiência referente aos desafios da criação artística no formato da banda desenhada e das novelas gráficas, mostrando-lhes uma visão prática do mercado actual no que se refere às indústrias criativas", informa a direcção da unidade de ensino.

Nesta masterclasse, que irá ter uma duração aproximada de 90 minutos, o autor irá detalhar também o processo criativo e de bastidores da criação da novela gráfica 'Laika', demonstrando de que forma a pesquisa e o rigor também fazem parte do processo criativo no caso de uma obra com grande impacto artístico e narrativo.

"Esta iniciativa possibilita que os alunos possam conhecer outras experiências educativas focadas no descobrimento de novas abordagens criativas sob a orientação direta de profissionais das artes visuais", acrescenta a direcção do Conservatório.