Portugal perde com Dinamarca e falha final do Mundial de Andebol

Portugal falhou hoje a final do Mundial de andebol, ao perder com a Dinamarca por 40-27, no segundo jogo das meias-finais da prova, disputado em Oslo, defrontando no domingo a França na disputa pelo terceiro lugar.

A seleção portuguesa, que marcou presença pela primeira vez nas meias-finais de um mundial, chegou ao intervalo a perder já por quatro golos (20-16), tendo a atual tricampeã mundial aumentado a diferença progressivamente na segunda parte, que fechou com uma vantagem de 13 golos.

No domingo, Portugal, que já assegurou a sua melhor classificação de sempre em mundiais, vai defrontar, igualmente em Oslo, a França, no embate que vai definir o terceiro posto e que antecede a final, a disputar entre Dinamarca e Croácia.