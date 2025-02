Mizzy Miles é a mais recente confirmação para o Summer Opening

Mizzy Miles - produtor de referência, multiplatinado e um dos artistas mais inovadores da cena urbana em Portugal - é a mais recente confirmação para o Festival Summer Opening. Tal como o DIÁRIO noticia na edição impressa desta terça-feira, a sua actuação acontece a 17 de Julho, no Parque de Santa Catarina, no Funchal.

O artista lançou, na passada sexta-feira, o seu aguardado álbum de estreia 'Fim do Nada' e rapidamente conquistou o Top 50 do Spotify com vários temas. O álbum conta com um elenco de luxo onde figuram vários nomes da 'Champions League' da música urbana lusófona.

Mizzy Miles tem quebrado records de vendas digitais, caso da 'Bênção', com a participação de Van Zee, que alcançou o primeiro lugar do Spotify durante 7 semanas, atingindo o 2.º lugar como música mais ouvida em Portugal de 2024.

O artista costuma apresentar um espetáculo de alto impacto visual e emocional, tendo já passado por palcos, como o Rock in Rio Brasil ou o Rolling Loud.

Mizzy Miles junta-se aos já confirmados Morad, Pedro Sampaio, Dillaz, Revenge of the 90's e Para Sempre Marco. Os bilhetes podem ser adquiridos em summeropening.pt ou nas lojas Coral (Funchal e Ribeira Brava), Forum Madeira (balcão de informações), Fnac, Worten e Ticketline.