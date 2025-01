Ana Sousa recorda apoios do Governo ao Lar do Porto da Cruz

“Gostaria de enaltecer o papel desempenhado por todos os colaboradores, sem excepção, na vida diária desta instituição, que revela, de variadas formas e em diferentes contextos, a atitude de ajudar o próximo e de lutar por um bem colectivo, um exemplo que deve ser reflectido na nossa sociedade”. As palavras são de Ana Sousa, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, que marcou hoje presença no 11.º aniversário do Lar do Porto da Cruz, em representação do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

A governante aproveitou a ocasião para recordar os apoios do executivo madeirense à instituição e enaltecer o seu "empenho" na dinamização das diversas respostas sociais.

Beneficiam os cidadãos, particularmente os utentes do Lar do Porto da Cruz e também do Centro de Dia, que assim vêm desenvolvidas as suas capacidades de aprendizagem ao longo da vida, despertando a descoberta de novos saberes e novas competências Ana Sousa

O Lar do Porto da Cruz está sob o encargo da ‘Causa Social – Associação para a Promoção da Cidadania’ – uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) fundada em 2009 - e disponibiliza à população respostas como o Serviço de Ajuda Domiciliária (SAD), o Lar do Porto da Cruz I e II e Estabelecimento Vale Formoso, um centro de dia e uma casa de acolhimento.