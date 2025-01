Liga Contra o Cancro manifesta preocupação com a falta de medicação para doentes na Região

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebeu esta quarta-feira, 29 de Janeiro, em audiência, a direcção do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, presidida por Ricardo Sousa.

O presidente do Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro manifestou a sua preocupação com a falta de medicação para o tratamento de doentes oncológicos ou doentes que sofrem de outras patologias na Região.

“Apresentamos algumas preocupações, que estão menos bem e que necessitam de uma união da comunidade e da sociedade madeirense, nomeadamente com a falta da medicação que continua a ser um problema e que nós não conseguimos não reagir. Pretendemos ser a voz dos doentes que mais necessitam. É necessário garantir que a saúde das pessoas seja uma prioridade", afirmou Ricardo Sousa.

Ricardo Sousa aproveitou este encontro para agradecer a José Manuel Rodrigues todo o apoio que tem cedido à Liga Portuguesa Contra o Cancro, “que ao longo destes anos tem-se neutralizado com presenças, participações nas nossas campanhas, alguém que tem dado o seu rosto a tudo aquilo que nos dedicamos a realizar. É uma voz importante para nós.”

O presidente do Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro afirmou ainda que “foi iniciado um novo mandato no final do ano passado, pelo qual, este encontro teve como intuito também apresentar os nossos cumprimentos ao Senhor Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira e dar a conhecer os nossos novos órgãos que estão disponíveis para mais um triénio (2025-2027) a levar a missão da Liga Portuguesa Contra o Cancro mais à frente".