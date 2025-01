"O PSD/CDS é, de facto, um caso perdido", diz Filipe Sousa

O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa, utilizou o seu habitual ponto de Ordem, publicado ao domingo, para dizer que "o PSD/CDS é, de facto, um caso perdido".

"Esta constatação vem a propósito da recente justificação de voto contra a primeira revisão do orçamento da Câmara de Santa Cruz, que visa a integração do saldo de gerência no valor de 12 milhões de euros. Segundo o Sr. Vereador Brício, este saldo resulta da falta de investimento e da fraca execução orçamental", justifica.

No seu entender, "nada poderia estar mais longe da verdade". E prossegue: "Esta argumentação não só é falsa, como revela uma total falta de conhecimento da gestão autárquica e uma atitude irresponsável perante a realidade financeira do município".

Quando afirmo que o PSD/CDS é um caso perdido, refiro-me precisamente a este tipo de discurso, que comprova a ignorância política que continua a ser uma marca evidente nestas pessoas e nestes dois partidos". Filipe Sousa

A verdade é que o saldo de gerência resulta de uma gestão rigorosa, transparente e eficiente, que permite garantir um futuro sustentável para o concelho, sem comprometer a capacidade de investimento, e só pode ser legalmente integrado no orçamento subsequente, isto é no de 2025 como se efectivou". Filipe Sousa

Diz que "ao contrário do que o PSD/CDS sugere, uma boa gestão não significa gastar por gastar, mas sim investir de forma planeada e responsável, assegurando que cada euro dos contribuintes é aplicado com critério e visão estratégica".

Refere que "enquanto o PSD/CDS insiste em críticas infundadas e numa política de mero bloqueio, sem apresentar soluções concretas", o JPP segue o seu caminho, "com um projecto sólido, sustentado e com resultados visíveis para a população".

E reforça que "o JPP tem um rumo claro: uma gestão responsável, com visão de futuro e focada nas reais necessidades das pessoas". E acrescenta: "Não nos desviamos desse compromisso, independentemente das tentativas infrutíferas da oposição de descredibilizar o trabalho sério que está a ser desenvolvido".

Por fim, diz que "o tempo do PSD/CDS já passou e é verdadeiramente um caso perdido, referindo que "o futuro pertence a quem trabalha com verdade e competência".