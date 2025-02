Embarcação de pesca afundou-se no porto de Matosinhos

Uma embarcação de pesca, sem tripulantes a bordo, afundou hoje num dos cais do porto de pesca de Matosinhos, distrito do Porto, informou a Autoridade Marítima Nacional.

Segundo o organismo, "desconhece-se as causas que estão na origem da ocorrência", sendo que o alerta foi dado às 6:10 e acorreram ao local elementos do Comando da Polícia Marítima do Douro e tripulantes da Estação Salva-Vidas (ESV) de Leixões.

Também foram ativados os Bombeiros Voluntários de Matosinhos-Leça e elementos da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL).

"À chegada ao local, constatou-se que a embarcação, sem tripulantes a bordo, já tinha afundado, tendo sido colocada uma barreira flutuante pelos elementos da APDL, para garantir a contenção de material poluente. Os tripulantes da ESV de Leixões efetuaram a recolha do material de pesca da embarcação que se encontrava à deriva", pode ler-se na informação.

No mesmo texto, a Autoridade Marítima Nacional informou que o "proprietário da embarcação foi notificado para efetuar a remoção da embarcação do local.

Contactada pela agência Lusa, a Associação Pró Maior Segurança dos Homens do Mar (APMSHM) informou que a embarcação em causa é o "Praia do Neiva", registada da Póvoa de Varzim, e que tinha regressado ao porto de Matosinhos depois de uma jornada de trabalho.

"Tudo indica que a embarcação terá ficado presa numa das escadas do cais, e com a subida da maré adornou e acabou por afundar", partilhou João Leite, presidente da APMSHM.

O dirigente lamentou o acidente e, apesar de louvar a inexistência de vítimas, vincou a necessidade de intervenções nas infraestruturas portuárias do país.

"Há vários anos que temos alertado para a necessidade de intervenções urgentes nos nossos portos de pesca. São estruturas antigas e que precisam de ser melhoradas pela Docapesca para que os pescadores tenham melhores condições de trabalho e segurança. Já demos conta disso numa recente reunião com o ministro da Agricultura e Pescas", afirmou João Leite.

Essa necessidade de intervenção, nomeadamente no porto de pesca matosinhense, foi também hoje reiterada pelo vereador eleitos pelas listas do PCP na Câmara de Matosinhos, José Pedro Rodrigues, que lembrou que levou o assunto a discussão na última reunião da autarquia, a 22 de janeiro.

"As condições de operação do porto de pesca de Matosinhos têm vindo a degradar-se de forma acentuada, levantado grandes preocupações quer ao nível da segurança dos homens do mar, de quem trabalha dentro do porto, quer ao nível das garantias da qualidade do pescado e da segurança alimentar, consequência do desinvestimento e do desinteresse a que este porto tem sido votado", disse o comunista.

José Pedro Rodrigues exigiu que "o governo dê uma resposta que salvaguarde a segurança de todos os trabalhadores que saem ao mar e os que trabalham em terra", e apelou "que a Câmara de Matosinhos pressione o governo para que essa resposta seja imediata".

"Desta vez foram só danos materiais, mas é só uma questão de tempo até alguma coisa mais grave acontecer", completou o vereador.