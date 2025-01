Movimentação de animais para Espanha permitida apesar da língua azul

A movimentação de animais de Portugal para Espanha é permitida, independentemente da origem da exploração, avançou a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) num esclarecimento a propósito da língua azul.

"Face às dúvidas manifestadas pelos operadores económicos nacionais que efetuam movimentação de animais para Espanha, informa-se que foi [...] comunicado por esta direção-geral às OPSA [Organizações de Produtores para a Sanidade Animal] que estes movimentos se podem efetuar", lê-se num esclarecimento da DGAV.

Esta movimentação pode ser feita sem qualquer restrição e independentemente da localização da exploração de origem.

Na quinta-feira, o Ministério da Agricultura e Pescas anunciou um apoio de oito milhões de euros, através do Plano de Desenvolvimento Rural 2020 (PDR2020), aos produtores afetados pela língua azul e pelas tempestades Kirk e Dana em 2024.

O vírus da língua azul já matou mais de 37.000 ovinos e afetou 1.800 explorações, num total de 118.607 infetados, segundo dados da DGAV enviados à Lusa no início do mês.

Estes dados refletem apenas as notificações recebidas por esta direção-geral, pelo que os números podem ser ainda superiores.

O Governo financiou 385.050 doses de vacina contra o serotipo três do vírus da língua azul, num montante que ultrapassa os 982.318 euros, sobretudo para os distritos de Portalegre, Évora, Beja e Castelo Branco.

Para financiar a vacinação, o Governo alocou um milhão de euros, no ano passado, às organizações de produtores.

No total, os custos da aquisição da vacina contra o serotipo três da língua azul foram pagos a 34 organizações.

Em dezembro de 2024, o parlamento aprovou um projeto de resolução do PS para uma campanha de vacinação contra a doença da língua azul.

No mesmo mês, foi detetado o serotipo oito do vírus da língua azul em bovinos no distrito de Portalegre.

Portugal continental foi afetado pelos serotipos três e quatro do vírus da língua azul desde outubro. Os Açores e a Madeira estão livres desta doença.

A vacinação dos ovinos reprodutores adultos e dos jovens destinados à reprodução, bem como dos bovinos, é obrigatória contra os serotipos um e quatro do vírus da língua azul.

A DGAV fornece a vacinação obrigatória às OPSA.

A febre catarral ovina ou língua azul é uma doença viral, de notificação obrigatória, que afeta os ruminantes e não é transmissível a humanos.