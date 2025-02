Marcos Freitas eliminado por Hugo Calderano no Singapura Smash de ténis de mesa

O madeirense Marcos Freitas foi hoje eliminado na primeira ronda do Singapura Smash de ténis de mesa, ao perder com o brasileiro Hugo Calderano, quarto classificado dos Jogos Olímpicos Paris2024.

Marcos Freitas, 54.º da hierarquia mundial, perdeu com brasileiro Hugo Calderano, sexto do mundo, por 3-0, com os parciais de 11-4, 11-6 e 11-7, em 22 minutos.

No domingo, Jieni Shao tinha-se qualificado para a segunda ronda, depois de afastar eslovaca Barbora Balazova, ao contrário da compatriota Fu Yu, que foi eliminada na estreia, pela chinesa Kuai Man.

Jieni Shao, 51.ª do ranking mundial, vai defrontar na terça-feira a chinesa Chen Xingtong, quarta.