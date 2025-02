PM dinamarquesa pronta para debater Ártico com Trump mas recusa vender Gronelândia

A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, mostrou-se hoje disponível para dialogar com os Estados Unidos sobre a Gronelândia, frisando que o território autónomo "não está à venda".

"Temos sido muito claros: todos temos de respeitar a soberania de todos os Estados no mundo -- e a Gronelândia é hoje uma parte do reino da Dinamarca -- não está à venda", referiu.

A líder dinamarquesa, falava à entrada do primeiro retiro de líderes da UE, iniciativa criada pelo presidente do Conselho Europeu, António Costa, para debates mais informais.

Concordo totalmente com os americanos que a região do Extremo Norte, a região do Ártico, é cada vez mais importante quando falamos de defesa e segurança e de dissuasão, e é possível encontrar uma forma de assegurar uma pegada mais forte [dos Estados Unidos] na Gronelândia, onde já estão", referiu ainda Mette Frederiksen.

A chefe do governo de Copenhaga lembrou ainda que as tropas dinamarquesas combateram ao lado dos EUA durante muitas décadas.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, tem reivindicado um maior acesso ao Ártico e manifestou o interesse de adquirir a Gronelândia, um território autónomo gerido pela Dinamarca.