UE pronta para negociar face a postura "mais transacional" dos EUA com Trump

A chefe da diplomacia da União Europeia (UE) identifica uma "abordagem mais transacional" dos Estados Unidos sob liderança de Donald Trump, admitindo negociar com o "aliado mais próximo" para reforçar a cooperação frente a adversários crescentemente alinhados.

Em conferência de imprensa no final de uma reunião ministerial dos Negócios Estrangeiros em Bruxelas, a alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Kaja Kallas, disse que a administração do novo Presidente norte-americano Donald Trump "tem grandes implicações" para os 27 países do bloco comunitário.

A Casa Branca de Donald Trump "tem uma abordagem mais transacional e a União Europeia tem de se chegar à frente", sustentou.

"Somos mais fortes unidos [na UE]. A União Europeia é um peso pesado económico e um parceiro geopolítico. Os EUA são o nosso aliado mais próximo", completou Kaja Kallas, deixando um aviso à administração Trump: "Os nossos adversários estão a cooperar cada vez mais, nós devíamos fazer o mesmo".

Questionada sobre esta declaração, a alta representante disse que é evidente que Washington tem hoje uma "lógica mais transacional" e que são necessárias "negociações" para lidar com os EUA.

"Não podemos mostrar o nosso 'jogo'", acrescentou a chefe da diplomacia da UE: "Um ministro [durante a reunião] disse, inclusive, que devíamos ouvir o que o Presidente dos EUA diz, mas nem sempre é necessário levar em conta o que diz, palavra por palavra".

Face à insistência dos jornalistas sobre as ameaças que Donald Trump fez sobre anexação da Gronelândia, território autónomo dinamarquês, Kaja Kallas foi contundente: "Não vamos negociar a Gronelândia, é um território de um Estado-membro".