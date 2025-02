Vacinação de cães e gatos previne transmissão de doenças contagiosas

A médica veterinária, Laura Silva explicou ao DIÁRIO- Animais, que actualmente é possível imunizar contra a maior parte das doenças mais comuns em cães e gatos, o que permite que os mesmos sejam “mais saudáveis e disponham de uma esperança de vida maior e com mais qualidade”.

Além dos factores inerentes ao animal, temos também a questão da saúde pública. A verdade é que os animais ao viver connosco são um vector de muitas doenças transmissíveis para nós, portanto, um animal protegido com uma vacina e, com a desparasitação feita, também traz benefícios para nós. Laura Silva, veterinária

A médica abordou as doenças que podem ser contagiosas para os humanos, tendo referido que no caso da raiva, a vacina é mesmo obrigatória por lei.

A profissional de saúde afirmou que a dirofilaria, patologia muitas vezes denominada de ‘doença do verme do coração' - que é transmitida através de uma picada de mosquito, como por exemplo pelo 'Aedes aegypti', presente na Região - e, que pode se revelar fatal para o animal, pode ser facilmente evitada com recurso a uma vacina.

Assista à entrevista para ficar a saber que vacinas devem ser repetidas e qual a sua periodicidade e, que dica deixa a veterinária Laura Silva para quem está a pensar viajar de barco com o seu cão.