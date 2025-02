Alunos do 4.º ano de Câmara de Lobos participam no 'Cientista Regressa à Escola'

O programa 'Cientista Regressa à Escola' chega, pela primeira vez, ao município de Câmara de Lobos, destinado aos alunos do 4.º ano. A actividade é dinamizada por Ana Lúcia Faria, cientista natural de Câmara de Lobos e visa aproximar a ciência das crianças em idade escolar através do contacto direto com cientistas.

Este evento é fruto de uma iniciativa da autarquia em parceria com a Associação Native Scientist. Essa é uma associação fundada por investigadoras portuguesas no Reino Unido e visa fomentar a literacia e a cultura científica na sociedade portuguesa, aproximando a ciência da sociedade e ancorando o projecto a conceitos como a humanização da ciência e a educação circular.

A cientista Ana Lúcia Faria esteve presente nas escolas EB1/PE Fonte da Rocha e EB1/PE Rancho e Caldeira onde dinamizou oficinas de ciência dirigidas às crianças do 4.º ano de escolaridade. Um regresso para a cientista, que iniciou o seu percurso escolar na Escola B1/PE do Rancho e Caldeira.

"Ana Lúcia Faria é psicóloga clínica e da saúde, com doutoramento em Psicologia pela Universidade de Coimbra. É professora assistente convidada na Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade da Madeira, onde dirige o Mestrado em Psicologia Clínica, da Saúde e do Bem-Estar. Além disso, é investigadora integrada no Laboratório NOVA de Informática e Ciência da Computação", indica nota enviada à imprensa.

O Município de Câmara de Lobos realizou um investimento de 2.000 euros para a concretização do projecto, dando "continuidade ao seu compromisso com a promoção da educação como um dos vectores de desenvolvimento concelhio".

Sónia Pereira, presidente da Câmara em exercício temporário de funções, que detém o pelouro da educação, destacou "a importância desta acção no âmbito da política educativa municipal, sendo que a educação foi desde o primeiro mandato, iniciado em 2013, definida como um dos vectores fundamentais para o desenvolvimento concelhio".

"A Câmara Municipal apoia cerca de 700 estudantes universitários através da bolsa de estudos municipal, pelo que espero que muitos destes, à semelhança da cientista Ana Lúcia Faria, possam regressar às escolas do concelho onde iniciaram o seu percurso escolar, para inspirarem as novas gerações e incentivar os alunos a prosseguirem os seus estudos e carreiras na ciência e tecnologia”, concluiu.