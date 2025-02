Esta é primeira vez que Albuquerque não surge nos cartazes do PSD-M?

A ausência do presidente do PSD-M nos cartazes de propaganda do partido no âmbito da campanha para as ‘Regionais’ será inédita, mesmo que esteja a motivar conversa e declarações políticas?

No Congresso do PS-M várias vozes associaram tal ausência a um indício revelador dos receios que existem no seio do opositor. “O próprio PSD tem tantas dúvidas que não se atreve a pôr a figura de Miguel Albuquerque nos seus cartazes”, apontou Elisa Seixas, que reaparece na lista de candidatos do PS às próximas eleições. “Eles estão confusos e com medo”, concluiu.

Mas será esta a primeira vez que tal acontece desde que Miguel Albuquerque é cabeça-de-lista, o que aconteceu nos sufrágios de 2015, 2019, 2023 e 2024?

Passada a campanha a pente fino é fácil comprovar que Miguel esteve sempre presente na propaganda ‘outdoor’. Ora veja:

Em 2015, prometia "Renovação".

Em 2019, proponha "Cumprir no rumo certo".

Em 2023, garantia um solene "Somos Madeira".

Em 2024, assumia ser "Sempre pela Madeira" e também aparecia junto de diversos públicos-alvo.

Ver Galeria

Em 2025, o PSD dispensa o retrato e promove "Autonomia e Desenvolvimento".

Isto depois da criticada rábula das malas em resposta ao cartaz do Chega.

Ausente dos cartazes do PSD em 2015, até agora, Albuquerque tem aparecido como figura central nos cartazes do PS, Chega e Iniciativa Liberal.

Ver Galeria

Para já a estratégia de campanha centrada em Miguel Albuquerque passa pelo encontro com militantes, nas diversas sedes do partido, e na opção pelas redes sociais, o que levou Célia Pessegueiro a criticar a vertente de “influencer” do líder do PSD-M.

Ainda hoje, Miguel Albuquerque voltou à carga, com um irónico 'mea culpa'

Já o havia feito quando surgiu como chef, no dia dos namorados, preparando um spaghetti alla putanesca

Será que a campanha pública do PSD-M rumo às 'Regionais terá outra novidades para mostrar, com Albuquerque a dar a cara?