JPP considera que Albuquerque é responsável pela "debandada de jovens" da Região

Jéssica Teles, coordenadora da juventude do Juntos Pelo Povo, considerou, hoje, que Miguel Albuquerque é o responsável pela "debandada de jovens" da Região, graças à falta de medidas em áreas que considera cruciais para fixar a população mais jovem. A falta de habitação é apontada como um dos pontos essenciais para que os jovens decidam assentar vida.

Numa acção de pré-campanha eleitoral junto ao Complexo Habitacional de Água de Pena, em Santa Cruz, a candidata às eleições de 23 de Março considerou que a juventude "está a pagar dez anos de ausência completa de construção de habitação pública, um fracasso monumental dos governos do PSD de Miguel Albuquerque e do seu aliado nos últimos cinco anos, o CDS".

Para Jéssica Teles, estes são "os únicos responsáveis pelos salários de pouco mais de 1.000 que são pagos aos jovens com formação académica e pela especulação imobiliária porque não equilibraram o mercado com o dever constitucional de construção de habitação pública, e a pergunta que fazemos é: com estes ordenados e os preços imorais das habitações, alguém acha que a banca concede crédito aos jovens para a compra de habitação?”.

Um casal jovem que se dirija a uma instituição bancária para pedir um empréstimo à habitação, ao apresentar o recibo de ordenado vê o empréstimo negado, porque não tem as condições mínimas para aceder ao crédito, mas tem outro entrave: é que com ordenados de mil e poucos euros também não consegue arrendar casa a não ser fora dos centros urbanos. Tendo em conta as avaliações bancárias atuais, o preço dos apartamentos T2 (usados e não totalmente novos) que se encontram à venda no mercado regional, oscila entre os 350.000€ e os 550.000€, valores ainda assim dependentes da zona e localização. Jessica Teles

“O Governo gaba-se dos recordes na economia e excedente de receita fiscal, mas um executivo sério e atento aos problemas da juventude e da população em geral, porque a classe média também não consegue comprar casa, usaria parte dessas receitas para construir mais habitação, mas não, a prioridade é gastar quase 30 milhões num campo de golfe para ‘amigos” e atrair turistas à Região, enquanto a juventude vai saindo da sua terra por falta de oportunidade e sobretudo por perceber que com o PSD há 50 anos no poder ajudado, nos últimos anos pelo CDS, nada mudará, tudo ficará igual ou pior", atira a candidata do JPP.

O partido cita ainda o Boletim de Execução Orçamental, o último de 2024, que aponta que a Região arrecadou em todo o ano um total de 174 milhões de euros de receita fiscal a mais do que o previsto. “Não se percebe por que não há um único cêntimo deste dinheiro investido na habitação”, indaga. A candidata diz que a solução alternativa de Governo do JPP, com um plano reformista de redução da despesa pública, das gorduras, dos luxos e mordomias, é a única capaz de resolver os reais problemas das populações. O JPP “está pronto para governar e tem no seu programa propostas para a juventude, com particular ênfase para o plano de construção urgente de 500 casas por ano para os jovens e a classe média, medidas para estancar a saída dos jovens talentos e de fixação na nossa Região”, sublinha.