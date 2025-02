João Luís Martins deixa comando técnico da AD Camacha

A Associação Desportiva da Camacha comunicou, ontem, que cessou o vínculo com o treinador João Luis Martins. O clube informou que foi o próprio que colocou o lugar à disposição, no passado fim-de-semana, após a derrota por 4-1 frente ao Marco 09.

"A atitude do mister João Luis só vem demonstrar todo o seu carácter e altruísmo e demonstrar o que já sabíamos, que tínhamos um homem de princípios e valores ao leme da nossa equipa", indica a AD Camacha em comunicado partilhado nas redes sociais.

"A ele agradecemos este tempo que esteve connosco, onde ajudou o clube a crescer em vários aspectos, mas o futebol tem destas coisas, é o desporto que nos apaixona e que ao mesmo tempo nos trai e magoa", aponta.

A AD Camacha milita actualmente no Campeonato de Portugal, tendo jogo marcado para o próximo domingo, em casa, pelas 15 horas, frente ao Coimbrões. Está, neste momento, no 10.º lugar do campeonato, com 24 pontos, em zona de despromoção.