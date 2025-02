Treinador João Nivea já trabalha na AD Camacha

João Nivea é o novo treinador da Associação Desportiva da Camacha.

O técnico de 34 anos de idade vem assim substituir o treinador madeirense João Luís que no dia de ontem rescindiu por mútuo acordo com a AD Camacha, equipa que luta pela manutenção na série B do Campeonato de Portugal de futebol sénior.

"A AD Camacha informa que chegou a acordo com a equipa técnica liderada pelo treinador João Nivea", pode ler-se no comunicado que colectividade madeirense colocou nas suas redes sociais.

"Após um trajecto consolidado no Campeonato de Portugal, vem de uma experiência na Liga 3, o técnico escolhido para liderar a nossa equipa", pode ler-se ainda.

A nova equipa técnica foi esta manhã apresentada ao plantel insular, tendo já orientado o treino do conjunto que no próximo domingo mede forças com o Coimbrões em partida referente à 21.ª jornada do campeonato e que está agendada para as 15 horas no Complexo Desportivo da Camacha.

João Nivea terá como treinador-adjunto André Coelho, enquanto Zé Pedro será o preparador fisico e Nuno Costa o analista Nuno Costa.