Primeiro-ministro destaca ex-presidente do FC Porto como "exemplo"

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, destacou hoje Pinto da Costa, antigo presidente dos 'dragões' que morreu no sábado, como um "exemplo de personalidade" para a sociedade portuguesa, à entrada para o funeral do ex-líder 'azul e branco'.

"Hoje, em nome do Governo, creio que posso dizer que é com exemplos de personalidades como esta que podemos captar, na nossa sociedade, bons atletas, bons treinadores e bons dirigentes", afirmou aos jornalistas, à chegada à Igreja das Antas, no Porto.

Montenegro considerou que Pinto da Costa, que liderou os destinos dos 'azuis e brancos', de que é adepto assumido, por 42 anos, até 2024, "foi um homem que se empenhou em valorizar a cidade do Porto, a região Norte, com um bairrismo assinalável".

"Era uma personalidade forte, não deixava ninguém indiferente. Era um homem culto, um homem que aqui ou ali criava alguma fricção, mas independentemente das preferências clubísticas que a sociedade portuguesa manifesta, e são salutares, a verdade é que acho que de forma geral todos o respeitam, o seu desempenho, a sua caminhada", acrescentou.

Questionado sobre a falta de posição institucional de Benfica e Sporting, Montenegro não respondeu diretamente, considerando apenas que "o sentimento generalizado é que independentemente das preferências clubísticas, o povo português aprecia quem dá muito de si em prol do que acredita".

O primeiro-ministro salientou a memória "de alguém que dedicou praticamente toda a vida a um trabalho de promoção do desporto", lembrando Pinto da Costa como "mais do que um homem do futebol", pela sua ligação às modalidades.

"O FC Porto é conhecido em todo o mundo por ser uma fábrica de campeões, de valores desportivos, quer nos escalões de formação, equipas sénior, equipas femininas, ter não só bons desempenhos como boas equipas técnicas, dirigentes. Isso deve-se a uma cultura que foi implementada ao longo de mais de 100 anos de história, muito alavancada nos últimos 50 anos por uma liderança muito forte, muito vincada, e que acabou por ser evidenciada como a que, no mundo inteiro, acabou com mais títulos", comentou.

O universo 'azul e branco', e o mundo do futebol de forma mais alargada, despedem-se hoje do antigo líder dos 'dragões' durante 42 anos, até 2024, que foi também uma figura preponderante na afirmação da cidade e da região Norte.

No final da missa, cujo início, nas Antas, está marcado para as 11:00, o cortejo desce a Alameda a caminho do Estádio do Dragão, rumando daí até ao cemitério Prado do Repouso, no Bonfim, onde o corpo de Pinto da Costa será cremado.

O ex-presidente do FC Porto Pinto da Costa, que se estabeleceu como dirigente mais titulado e antigo do futebol mundial, entre 1982 e 2024, morreu no sábado, aos 87 anos, vítima de cancro.

Pinto da Costa tinha sido diagnosticado com um cancro na próstata em setembro de 2021 e agravou o seu estado de saúde nas últimas semanas, menos de um ano depois da derrota para a presidência do clube, frente a André Villas-Boas.

Empossado pela primeira vez em 23 de abril de 1982, seis dias depois de ter sido eleito, sem oposição, como sucessor de Américo de Sá, o ex-dirigente exerceu funções durante 42 anos e 15 mandatos consecutivos, levando o FC Porto à conquista de 2.591 títulos em 21 modalidades - 69 dos quais no futebol sénior masculino, incluindo sete internacionais.