Marcelo condecora Macron com Grande Colar da Ordem da Liberdade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou hoje o seu homólogo francês, Emmanuel Macron, com o Grande Colar da Ordem da Liberdade, durante um encontro no Palácio de Belém.

Marcelo condecorou Emmanuel Macron no primeiro ato oficial da sua visita de Estado de dois dias a Portugal, a primeira de um chefe de Estado francês no século XXI.

No encontro que teve com Macron no Palácio de Belém, o Presidente da República condecorou também a primeira-dama francesa, Brigitte Macron, igualmente presente nesse encontro, com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique.

De acordo com o 'site' da Presidência da República, o Grande-Colar da Ordem da Liberdade, com que Macron foi hoje condecorado, é o "mais alto grau da Ordem e é concedido pelo Presidente da República a chefes de Estado estrangeiros".

"A Ordem da Liberdade destina-se a distinguir serviços prestados em defesa dos valores da civilização, em prol da dignificação da pessoa humana e à causa da liberdade", lê-se na lei das ordens honoríficas portuguesas.

Já a Ordem do Infante D. Henrique, com que Brigitte Macron foi condecorada, destina-se, segundo a mesma legislação, a distinguir quem houver prestado ou "serviços relevantes a Portugal, no país e no estrangeiro" ou "serviços na expansão da cultura portuguesa ou para conhecimento de Portugal, da sua história e dos seus valores".

O Presidente francês, Emmanuel Macron, iniciou hoje uma visita de Estado de dois dias a Portugal, com paragens em Lisboa e no Porto, na qual irá assinar um conjunto de acordos bilaterais políticos, económicos e culturais, com destaque para a assinatura de um acordo de amizade e cooperação entre os dois países.

O último Presidente francês que fez uma visita de Estado a Portugal foi Jacques Chirac, entre 04 e 06 de fevereiro de 1999, quando Jorge Sampaio era Presidente da República.