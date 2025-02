Lucas Nascimento e Francisca Marote são os novos Campeões Regionais de Ténis Sub-14

Já são conhecidos os novos campeões regionais de ténis na categoria de sub-14, em prova realizada ontem na Quinta Magnólia, que recebeu mais um Campeonato Regional de Ténis que teve um total de 22 inscritos em ambas as vertentes, masculino e feminino, além de pares e mistos.

"Nos masculinos, a final foi disputada entre os dois primeiros cabeças-de-série, João Araújo (Roberto Costa TC) e Lucas Nascimento (Ludens CM)", informa a Associação de Ténis da Madeira. "O primeiro set foi ganho por Lucas após um início autoritário do mesmo onde, com um break inicial, ditou a vitória na primeira partida (6-2). João Araújo recuperou e igualou a final a uma partida, após vencer o segundo set por 6-1. Na hora das decisões, Lucas Nascimento, superiorizou-se ao adversário e levou de vencida a final, ao vencer a terceira partida por 6-1, sagrando-se Campeão Regional. Tomás Pereira, atleta do Ludens CM, foi o terceiro classificado".

"Já nos femininos, Francisca Marote e Vera Ojkic, atletas do Roberto Costa TC, foram as protagonistas da final, onde, na tarde de domingo, disputaram a final do Campeonato Regional", salienta. "Francisca, número 1 nacional, esteve sempre na liderança do marcador e confirmou o favoritismo ao vencer a final por 6-2 e 6-1 , sagrando-se campeã deste escalão pelo segundo ano consecutivo".

"Na vertente de pares masculinos, os protagonistas voltaram a se repetir: Lucas Nascimento e Tomás Pereira (Ludens CM) diante de João Araújo e Francisco Silva (Roberto Costa TC) e a partida ficou marcada pelo equilíbrio", conta. "O primeiro set caiu para a dupla do Ludens CM (6-2), a segunda para o lado do Roberto Costa TC e após um super tiebreak equilibrado, Lucas e Tomás sagraram-se campeões regionais de pares masculinos".

Por fim, ao final da tarde de domingo, "nos pares mistos, a final foi disputada entre quatro atletas do Ludens CM - Lucas Nascimento e Margarida Duque contra Tomás Pereira e Clara Sousa", refere. "O primeiro set, equilibrado, caiu para o lado dos primeiros cabeças-de-série, Lucas e Margarida, que venceram por 7-5. Já o segundo set foi de sentido único, e com um 6-0, fecharam a partida e sagraram-se campeões regionais. Destaque para Lucas Nascimento que venceu nas três vertentes que participou", conclui.