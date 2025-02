Já há uma bandeira da Madeira no topo do Aconcágua

Há uma pequena bandeira da Madeira no topo do Aconcágua, a mais alta montanha fora do continente asiático. Situa-se na Argentina e foi escalda pelo médico madeirenses Mário Pereira, integrado numa expedição com mais seis expedicionários e três guias.

A chega ao topo do Aconcágua aconteceu às 13h46 de domingo (16h46 da Madeira), tendo o ortopedista madeirense sido o primeiro a alcança-lo, juntamente com um dos guias.

Ao princípio da noite, já de regresso a um acampamento situado a 6.000 metros (o topo do Aconcágua fica a 6.961 metros), Mário Pereira, ao DIÁRIO (via Starlink), disse-se “extremamente fatigado” e que enfrentara uma dificuldade maior do que a que previa.

Os últimos metros foram com uma inclinação grande (anterior à que se vê no vídeo) e o vento soprava a 40km/h.

O céu estava limpo, o que é perfeitamente normal naquele pico, por estar nas proximidades do deserto mais seco do Mundo, o Atacama.

A equipa previa passar a noite no acampamento dos 6.000 metros e hoje continuar a descida, que é também exigente e demora 5 ou 6 dias.

Depois, na base, é iniciado um período de recuperação física, que demora dias. Mário Pereira inicia a viagem de regresso à Madeira no dia 3 de Março.

Como noticiámos na última sexta-feira, 21 de Fevereiro, a equipa expedicionária era constituída por mm norte-americano, que faz Ultra Trail e já visitou mais de 100 países; uma canadiana de origem ucraniana, professora de ioga e que vive na Guatemala metade do ano; uma guia turística suíça, com vasta experiência de escalada nos Alpes; uma russa, que aparenta riqueza e que vai aos Himalaias todos os anos; um sul-africano, tímido e simpático, que perdeu um olho numa prova de triatlo; uma vietnamita, que corre o Mundo a coleccionar as montanhas mais altas e “um patinho feito”. Trata-se do “portuga, doctor, o mais velho (do grupo), com mais uns quilitos, o ancião do grupo”.

Este é o terceiro dos sete grandes picos de Mário Pereira. No ano passado, subiu ao Kilimanjaro (África – 5.895 metros). Os outros, dos Seven Summits, são: Vinson (Antartica 4.892 metros); Puncak Jaya (Austrália - 4.884 metros); Everest (Eurásia – 8.848 metros); Denali (América do Norte – 6.194 metros); Mauna Kea (Pacífico – 4.207 metros) e Aconcágua (América do Sul – 6.961 metros).