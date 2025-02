Cristãos estiveram unidos em vigília pela saúde do Papa

Foram poucos mas unidos na oração, "num momento em que a cidade entrava na noite, dezenas de cristãos católicos saíram à rua", ontem, quarta feira, em vigília pela saúde do Papa Francisco.

A iniciativa, dinamizada pela Associação Católica Diocesana Servos de Jesus, "contou com a presença de cristãos ligados a movimentos católicos diversos que vivem a situação clínica do Papa Francisco com preocupação mas também com fé", informa uma nota divulgada já depois da meia-noite.

"O padre António Simões acompanhou os cristãos neste encontro fraterno e comunitário de oração, lembrando o percurso do Sumo Pontífice, nomeadamente o seu grande exemplo de humildade e de serviço, para além de outras notas biográficas", refere a nota. "Mostrando sempre abertura e colaboração com uma evangelização ativa, movida pelo Espírito Santo, o sacerdote defendeu que é muito importante dar testemunho público da fé, aliás, em sintonia com os apelos do Papa".

Para a Associação Servos de Jesus, "a oração tem poder, o cristão intercede e Jesus faz a sua obra. O Papa, por diversas vezes, nas suas aparições públicas terminava, pedindo 'rezem por mim!'" e, assim, "em obediência a este apelo, a urgência da oração é maior com o seu internamento, mas sempre com o pulsar da esperança", garantem os fiéis.

Inclusive o momento foi participado por turistas, tendo sido "rezados os Mistérios Dolorosos do Terço e foi feita a Via Sacra, caminhando assim também com Francisco nesta etapa de grande provação", conta. "A escolha do local, o largo da Sé, não foi por acaso. Em ano jubilar, sob o lema 'Peregrinos da Esperança', o átrio da Sé, igreja jubilar, também com a estátua do Papa João Paulo II, é muito significativo e simbólico", lembra, conclusão.