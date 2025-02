Pelo menos dois feridos em tiroteio junto a um tribunal na Alemanha

Pelo menos duas pessoas ficaram hoje feridas num tiroteio em frente a um tribunal em Bielefeld, no noroeste da Alemanha, onde decorria uma sessão do julgamento pelo homicídio do pugilista Besar Nimani, informou a polícia local.

"Na sequência dos relatos de tiros no centro de Bielefeld, a polícia está a levar a cabo uma operação em grande escala. De acordo com as informações atuais, pelo menos duas pessoas foram feridas por tiros", afirmou a polícia local na rede social X.

Segundo o diário Bild, os tiros foram disparados a partir de um carro e atingiram o pai e o irmão do acusado, Hüseyin Akkurt, que foi preso em julho passado em Bruxelas. Uma pessoa foi detida e outra terá fugido.

O tiroteio teve como pano de fundo o julgamento pelo homicídio do pugilista profissional Besar Nimani, de 38 anos, em março de 2024, na cidade de Bielefeld.

De acordo com o Ministério Público de Bielefeld, dois homens emboscaram a vítima, em 09 de março de 2024, e disparam 16 tiros contra o pugilista, que acabou por morrer no local.

O julgamento teve início no final de janeiro.