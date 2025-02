Líder da oposição na Alemanha promete "voz forte" na Europa

O líder da oposição conservadora alemã e favorito nas eleições gerais de domingo, Friedrich Merz, prometeu ontem que o país vai regressar à linha da frente da cena europeia se ganhar o sufrágio, com uma "voz forte".

"Enquanto chanceler alemão, voltarei a desempenhar um papel ativo na definição da política europeia e, comigo, a Alemanha voltará a ter uma voz forte no seio da União Europeia", disse o candidato durante a última ação de campanha, em Munique, na véspera das eleições de domingo.

O chanceler social-democrata cessante, Olaf Scholz, foi regularmente criticado pela falta de ambição e discrição neste domínio e a sua relação com o Presidente francês, Emmanuel Macron, nomeadamente em matéria de reformas europeias, nunca foi sólida, escreve a agência francesa de notícias, a France-Presse (AFP).

"A Europa não deve contentar-se em pedir para se sentar, se possível, num lugar secundário" nas negociações entre as grandes potências mundiais, acrescentou Merz, presidente do partido democrata-cristão CDU da ex-chanceler Angela Merkel, numa aparente referência à reunião entre os Estados Unidos e a Rússia sobre a guerra na Ucrânia, na qual a eventual presença da Europa nas negociações não estava assegurada.

"Não, temos de nos sentar à mesa principal e defender os nossos interesses face à Rússia e à China, incluindo, se necessário, opondo-nos aos Estados Unidos", defendeu, acrescentando que "quem se apresentar como um anão será tratado como um anão".

Friedrich Merz, atlantista e defensor da manutenção do apoio militar e económico à Ucrânia, pretende apoiar-se, em matéria de política externa europeia, tanto na França como na Polónia, convencido de que o centro de gravidade do continente se deslocou para leste.

As últimas sondagens colocam os conservadores com 30% das intenções de voto, bem à frente da extrema-direita (AfD), com cerca de 20%, enquanto o Partido Social-Democrata só tem 15% dos votos.