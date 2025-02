Deputado do Chega Francisco Gomes destaca "crescimento da direita" na Alemanha

O deputado do Chega, eleito pelo círculo eleitoral da Madeira para a Assembleia da República, Francisco Gomes, considera que "os resultados das eleições legislativas alemãs reforçam a viragem política" que, a seu ver, "está em curso na Europa e noutras partes do mundo, conduzindo" ao que diz ser "um crescimento generalizado dos partidos da direita".

Numa nota de imprensa, o madeirense lembra que "segundo os últimos dados disponíveis, a União Democrata-Cristã (CDU) venceu o ato eleitoral na Alemanha com cerca 29% dos votos, ao passo que a Alternativa para a Alemanha (AfD) alcançou cerca de 20%, duplicando o resultado das últimas eleições. Ao todo, quase 60 milhões de alemães foram chamados às urnas para eleger os deputados do Bundestag, a participação mais alta desde a reunificação do país, em 1990".

Francisco Gomes realça a AfD, considerado de extrema-direita, que "acabou com o bipartidarismo alemão, tal como o CHEGA fez em Portugal". E acrescenta: "O futuro governo alemão terá de assumir muitas das suas políticas e isso deve-se ao mérito da AfD, mas também à incapacidade dos partidos tradicionais de travar a destruição do tecido cultural, a recessão e imigração descontrolada."

O deputado frisa ainda que "as eleições alemãs foram antecipadas após o colapso da coligação liderada pelo Partido Social-Democrata (SPD), que governava com os Verdes e o FPD. A crise foi desencadeada pela falta de acordo sobre a reforma do 'travão da dívida', uma medida que pretendia flexibilizar os limites de endividamento do Estado".

Francisco Gomes interpreta "a nova distribuição partidária da câmara baixa alemã como parte de uma tendência mais ampla" que, em seu entender, "também será sentida noutros países europeus, nos próximos actos eleitorais".

E termina, lembrando que "já vimos uma viragem à direita na Hungria, Polónia, Itália, Alemanha e Eslováquia, depois do Chile, Argentina e Estados Unidos terem optado por esse caminho. Acredito que o mesmo acontecerá no Reino Unido, França, Espanha e Portugal, pois os cidadãos estão fartos de governos que promovem insegurança económica, desordem social e a imigração descontrolada, procurando partidos de direita para restaurar a prosperidade e os valores culturais", conclui.