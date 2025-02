CMF desmente Confiança e mostra como estava o Campo do Amparo em 2021

A Câmara Municipal do Funchal divulgou, hoje, fotografias que diz atestar o estado em que se encontrava o Campo Desportivo do Amparo, no ano de 2021. A autarquia diz que as acusações proferidas pelo coligação Confiança não podem ser levadas a sério, "até porque em oito anos do anterior executivo, nada foi feito, excepto assistir-se à degradação e ao abandono diário daquele local".

Confiança apresenta proposta para a requalificação do Campo Desportivo do Amparo Os vereadores da Coligação Confiança apresentaram uma proposta de deliberação na Câmara Municipal do Funchal para a requalificação do Campo Desportivo do Amparo. Um espaço público que, conforme referem, "devido à negligência do executivo PSD, se encontra actualmente degradado e subaproveitado".

De acordo com o executivo liderado por Cristina Pedra, em 2021 aquele espaço estava "completamente abandonado, e cujos arredores ajardinados mais pareciam uma selva descuidada, conforme documentam as fotos da realidade de então".

Ver Galeria

"Foi com o atual executivo municipal, quando tomou posse em 2021, que passou a haver limpeza, manutenção e desratização, através dos funcionários do Departamento de Ambiente da CMF, bem como o aproveitamento do espaço para a prática do jogo da petanca, estando a ser ultimado um contrato de comodato para a sua utilização", indica a CMF.

Nesse sentido, desmente que o local tenha sido abandonado pelo actual executivo: "quem o fez foi sim a anterior vereação que, agora, tenta, com mentiras, branquear uma inércia de dois mandatos, usando o embuste para construir verdade junto da opinião pública, numa deriva demagógica e de aproveitamento político inqualificável".