Idoso sofreu paragem cardiorrespiratória dentro do carro no Funchal

Um homem de 73 anos sofreu ontem à tarde uma paragem cardiorrespiratória dentro do próprio carro, quando se dirigia para as compras na zona da Levada do Cavalo, no Funchal.

O alerta foi dado aos Bombeiros Sapadores do Funchal, que juntamente com a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) realizaram as manobras de reanimação.

O idoso deu entrada com pulso no Hospital Dr. Nélio Mendonça.