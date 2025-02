CDS defende reforço das verbas atribuídas às instituições de solidariedade

O CDS defende um reforço das verbas atribuídas, pelo Governo e pela Segurança Social, às instituições de solidariedade, no sentido de valorizar as carreiras e salários dos seus profissionais.

Diz que "o que se está a passar é uma clara injustiça entre o sector social público e o sector privado, com profissionais com as mesmas habilitações e as mesmas funções, a ganharem diferentes remunerações". No seu entender, "não é admissível que um técnico superior de uma IPSS, com 10 anos de carreira, receba mil euros líquidos, menos duzentos euros em relação ao que receberia se estivesse na função pública".

O CDS defende "uma uniformização de carreiras e salários entre os sectores público, privado e social, se for preciso com a revisão dos acordos colectivos de trabalho e dos acordos de cooperação com a segurança social".

Por fim, refere que "auxiliares, ajudantes de ocupação, motoristas, animadores e técnicos superiores das IPSS devem ter os seus vencimentos equiparados aos seus colegas da administração pública". Na sua óptica, "todos são essenciais no apoio aos mais frágeis e vulneráveis da nossa sociedade".