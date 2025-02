CDS defende aplicação de Plano de Coesão Territorial, Económico e Social na Região

O CDS, através de nota à imprensa, volta a defender que é necessária a aplicação de um Plano de Coesão Territorial, Económico e Social na Região, por forma a permitir "equilibrar a distribuição da população pelas diversas freguesias e concelhos da ilha, e manter a Paisagem Rural Humanizada da Madeira, o nosso principal atractivo turístico".

Para os centristas, cuja candidatura às regionais é liderada por José Manuel Rodrigues, "o desenvolvimento do Norte da Madeira tem de assentar no binómio agricultura-turismo, mas, para que isso aconteça, os seus concelhos não podem ser locais de passagem", lembrando que "a cada década, os concelhos da costa norte da Madeira perdem 10% da população".

O partido considera ser importante captar investimento hoteleiro para o Norte e criar condições para fixar os jovens e atrair outros que, entretanto, saíram para o estrangeiro. Por isso, quer uma aposta num regime fiscal específico para a Costa Norte, tanto para as empresas como para os residentes, nomeadamente através do IRS. Isto deveria ser complementado com apoios ao investimento privado em todas as áreas, mas em particular no turismo, restauração, agricultura, viticultura, pecuária, artesanato e cultura, a majoração dos fundos da União Europeia, um programa de apoio aos jovens emigrados que pretendam regressar, e a isenção de pagamento de impostos sobre a construção ou aquisição de habitações.

Além disso, o CDS defende uma descentralização de serviços, que se encontram no Sul, "fomentando assim as economias locais e a criação de emprego qualificado". "O Norte tem todas as potencialidades para crescer e se desenvolver e deixar de ser apenas um lugar de enorme beleza, por onde se passa e passeia, mas que está a ficar com menor população e cada vez mais envelhecida", termina.