Três zonas de congestionamento

Bom dia. Manhã de sexta-feira com uma rara situação de congestionamento nestes dias, normalmente marcados por tráfego menos intenso.

Assim, a maior preocupação é o congestionamento na Via Rápida a partir do sublanço Cancela - Caniço no sentido Machico - Ribeira Brava, com cerca de 3,5 km de extensão.

No sentido oposto, a partir do nó de Câmara de Lobos, também há algum congestionamento, já com quase 2 km de extensão, devido a uma viatura avariada na zona logo após a Ponte dos Frades.

Mais para o centro do Funchal, destaque em toda a faixa desde a Fundoa até ao cruzamento da Rua 5 de Outubro com a rotunda da Cruz Vermelha.

De resto, anão haverá maiores dificuldades ou acidentes.