"É preciso travar a betonização do litoral", diz Edgar Silva

"É preciso travar a betonização do litoral", afirmou hoje Edgar Silva, na sequência de uma jornada de pré-campanha sobre o litoral e orla costeira desenvolvida pela CDU, esta segunda-feira.

A iniciativa contou com a presença da dirigente nacional do PEV - Partido Ecologista 'Os Verdes', Mariana Silva, que, em visita a São Vicente disse ser possível perceber naquela localidade "as consequências desastrosas para a Orla Costeira e para os valores naturais".

"A ocupação do litoral de forma desenfreada e sem um controlo revela um desinteresse pela protecção ambiental, pela defesa da biodiversidade e o agravamento da vulnerabilidade aos riscos provocados pela alterações climáticas", evidenciou Mariana Silva, realçando defendendo a entrada em vigor de um programa da orla costeira para a Madeira. "É essencial para que os interesses economicistas não continuem a ter predomínio sobre a proteção da natureza, da biodiversidade e das pessoas", sustentou.

Já no Caniço, Mariana Silva, no Caniço, relevou o exemplo da Reserva do Garajau. "Percebemos que é possível garantir a defesa do oceano, a biodiversidade marinha e travar a ocupação desastrosa do litoral", apontou.

"A CDU defende que não podemos continuar com estas opções políticas de destruição da natureza, da degradação do oceano e da continua destruição da orla costeira. Do centro do Funchal, até à Praia Formosa, a turistificação da orla costeira está a transformar o território e a destruir a paisagem", vincou Mariana Silva, recordando que esta força partidária tem chamado a atenção para este problema.

O projecto da Praia Formosa e outros foram devidamente denunciados pela CDU, só será possível continuarmos a denunciar estes projectos e a ser parte da solução se reforçarmos a CDU nas próximas eleições regionais Mariana Silva

Os Verdes reafirmaram ainda que "a ocupação do litoral por mega projectos de urbanização tendo apenas os interesses económicos apenas prejudicam o território, os valores naturais marinhos e o acesso livre da população".