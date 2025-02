CDU diz que parlamento "ficou à margem dos problemas e das realidades concretas"

Foi no Curral das Freiras que, esta manhã, a CDU considerou que "o Parlamento ficou à margem dos problemas e das realidades concretas das assimetrias sociais e territoriais". Edgar Silva, nesta acção de contacto com a população, considerou que a falta da CDU na Assembleia Legislativa da Madeira revelou-se na falta de propostas parlamentares sobre a pobreza na Madeira e no Porto Santo, "como uma violação de direitos humanos e um atentado à dignidade da vida humana".

Apesar de estarmos numa Região com elevados níveis de pobreza, em que um dos maiores problemas sociais radica na pobreza absoluta; sendo esta uma Região marcada por elevados indicadores de pobreza estrutural, de desigualdades sociais e abismos territoriais; apesar da dimensão destes problemas, nem uma proposta foi discutida, nem uma iniciativa legislativa foi levada ao Parlamento por qualquer um dos deputados ou Grupo Parlamentar sobre estes gravíssimos problemas do desenvolvimento. Edgar Silva

O cabeça-de-lista às eleições regionais de 23 de Março considera que "sem deputados da CDU o objetivo de combate à pobreza não foi assumido como objetivo prioritário e ficou em segundo plano" e questiona "como é possível que o mar de pobreza que caracteriza a vida de tantas pessoas na Madeira e no Porto Santo não tenha tido correspondência na iniciativa política e legislativa?".

Por isso, defende que é preciso apostar em "muitas iniciativas e compromissos para que esta Região não continue a ser o lugar de maior risco de pobreza e de exclusão social".