Vice-presidente da AR critica intervenção "grave e indigna" de deputada do Chega

O vice-presidente da AR Rodrigo Saraiva condenou hoje a intervenção "grave, indigna e factualmente errada" da deputada do Chega Diva Ribeiro visando a socialista Ana Sofia Antunes e defendeu ter faltado um pedido de desculpas.

A posição foi assumida pelo vice-presidente da mesa da Assembleia da República Rodrigo Saraiva - que ocupava a presidência da mesa na quinta-feira no momento em que a deputada do Chega Diva Ribeiro acusou a socialista Ana Sofia Antunes, que é cega, de só conseguir "intervir em assuntos que, infelizmente, envolvem deficiência" -. Esta posição foi assumida por Rodrigo Saraiva num momento em presidia aos trabalhos do plenário de hoje.

Dirigindo-se ao líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, o deputado da IL e vice-presidente da assembleia afirmou que "quem vai à guerra dá e leva" e que "quem agride não é vítima no segundo seguinte". Considerou também que ao deputado do Chega faltou ser consequente e pedir desculpa pela intervenção de Diva Ribeiro.

"Relativamente a ontem, aquilo que foi dito pode ter sido dito da forma que não era pretendida, mas foi dito, foi grave, foi indigno e foi factualmente errado, porque a senhora deputada Ana Sofia Antunes, a maior parte das intervenções que fez nesta Câmara até foi sobre assuntos europeus", disse.

A questão foi levantada em debate pela deputada socialista Cláudia Santos, durante uma discussão sobre questões de segurança, que sublinhou que o que "aconteceu na sessão plenária de ontem não pode ser negligenciado" e disse que o Chega reduziu Ana Sofia Antunes a uma deficiência física, acrescentando que o que aconteceu foi "uma prerrogativa da covardia de 'bullies' sem argumentos".

Pedro Pinto, do Chega, disse que só quem está de "má fé" poderia criticar as palavras de Diva Ribeiro, afirmando que o objetivo foi dizer que a deputada socialista "não é por ser deficiente que se deve eximir de falar sobre todos os assuntos para além da deficiência".

Reconheceu ainda que houve apartes excessivos no debate de ontem, e que não concorda com todos, mas acrescentou que quem começou com esse comportamento foi a deputada do PS Isabel Moreira e que foi à deputada socialista que a bancada do Chega se dirigia nos apartes.

O PS anunciou hoje vai propor alterações ao código de conduta dos deputados para incluir novas sanções e pretende que o presidente da Assembleia da República peça desculpa à deputada Ana Sofia Antunes, em nome do parlamento.

O presidente do Chega disse que vai ponderar se aceita uma revisão do código de conduta dos deputados para introduzir novas sanções, admitiu fazer autocrítica sobre comportamentos, mas considerou-se o mais ofendido por insultos no parlamento.