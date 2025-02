Scholz afasta-se das negociações para formar um governo liderado pela CDU

O líder do Partido Social-Democrata (SPD), Olaf Scholz, rejeitou hoje participar ou negociar a integração do partido numa coligação liderada pelo líder do partido União Democrata-Cristã (CDU) e vencedor das eleições, Friedrich Merz, segundo as projeções.

"Digo expressamente que, se houver conversações, não serei eu o líder das negociações", afirmou o chanceler cessante, referindo-se às negociações sobre a formação de um governo, as quais o líder da CDU tenciona iniciar o mais rapidamente possível com os outros partidos.

"Candidatei-me a chanceler, mas não participarei como representante do SPD num governo liderado pela CDU, nem negociarei", frisou Scholz à televisão pública ZDF.

O político social-democrata garantiu que o seu partido continuará a adotar uma "atitude construtiva".

De acordo com as projeções baseadas nas sondagens à boca das urnas, os sociais-democratas obtiveram entre 16 e 16,5% nas eleições legislativas alemãs de hoje.

Estes resultados, uma redução de quase dez pontos face às eleições de 2021, é o pior resultado do SPD nos seus 161 anos da sua história.

De acordo com as projeções, o bloco conservador, formado pela CDU e pela congénere bávara União Social-Cristã (CSU), venceu as eleições com cerca de 29% dos votos, seguido pelo partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD), que quase duplicou a sua votação de 2021, para 20,4%.

Os Verdes tiveram cerca de 12,4% dos votos e A Esquerda (Die Linke) terá alcançado cerca de 8,5%, acima dos 4,9% de 2012.

As eleições legislativas alemãs de hoje ocorreram sete meses antes do previsto, depois de o antigo chanceler Olaf Scholz, do Partido Social Democrata (SPD), se ter submetido em 16 de dezembro a uma moção de confiança no parlamento alemão (Bundestag), na sequência da demissão do ministro das Finanças, o liberal Christian Lindner (do FDP), que culminou no fim da coligação governamental.