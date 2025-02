Saúde Oral: regressar ao passado afasta-nos do futuro

A Estratégia Regional para a Promoção da Saúde Oral na Região Autónoma da Madeira é uma realidade há cerca de 30 anos e engloba o investimento público em infraestruturas, em contratação de Médicos Dentistas, ações que vão da prevenção à realização de tratamentos nos Centros de Saúde e no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Sendo a Saúde Oral e a ‘saúde geral’ fundamentais para todos os portugueses, o SESARAM, EPE tem provas dadas de apostar na Saúde Oral com a existência de unidades de medicina dentária em 11 centros de saúde da Região. Além disto, é também um exemplo do que se pretende para a Medicina Dentária no Serviço Público, com a criação de uma carreira especial, única em Portugal, que valoriza a profissão de médico dentista e que, sem dúvida, deve ser replicada no Continente e Região Autónoma dos Açores.

Esta estratégia está claramente definida para os próximos anos. O futuro é de ampliação do Serviço de Medicina Dentária no novo Hospital Universitário da Madeira, com novos equipamentos, mais profissionais, melhores condições de trabalho e melhor capacidade de resposta.

Por todas estas razões, no que à Saúde Oral diz respeito, não precisamos que o passado regresse pois só nos vai afastar do futuro.

Provavelmente, só alguns colegas de Medicina não conhecem a realidade da Medicina Dentária na Região Autónoma da Madeira e acham que é necessário voltar a criar um serviço de Estomatologia, quando temos o privilégio de ter um Serviço de Medicina Dentária, único no País, com unidades de Saúde Oral distribuídas estrategicamente pela região.

Os profissionais inscritos na Ordem dos Médicos Dentistas têm uma componente médica e cirúrgica na sua formação capaz de tratar doenças da cavidade oral, disfunções temporomandibulares, traumatismos e qualquer doença oral que afete a ‘saúde geral’ do indivíduo.

Concordamos que é necessário aumentar a capacidade de resposta, com mais médicos dentistas e melhoria de instalações, para atender a todas as solicitações de especialidades e colegas dos consultórios privados. Atualmente, a grande necessidade de apoio ao Serviço de Medicina Dentária do SESARAM,EPE passa pela contratação de profissionais da especialidade de cirurgia maxilofacial para, em conjunto com os Médicos Dentistas especializados em diversas áreas, atender às necessidades da população da Região Autónoma da Madeira e, assim, evitar deslocações desnecessárias ao continente.