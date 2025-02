Social-democrata Scholz assume derrota histórica

O líder dos sociais-democratas alemães, Olaf Scholz, classificou hoje os resultados eleitorais como "uma derrota histórica", depois de o partido parecer estar a caminho do terceiro lugar, com 16% dos votos, segundo as primeiras sondagens.

Os conservadores da CDU venceram as legislativas de hoje na Alemanha, seguidos da extrema-direita da Alternativa para a Alemanha, AfD, que obteve uma votação recorde, segundo as primeiras projeções das televisões alemãs.

Segundo as projeções, a CDU obteve 29%, a AfD 19,5%, os sociais-democratas do SPD 16% e a Esquerda (Die Linke) 8,5%.