Senado dos EUA confirma Kash Patel como director do FBI

O Senado dos Estados Unidos confirmou hoje o advogado Kash Patel como diretor do FBI, apesar das dúvidas dos democratas sobre suas qualificações.

A nomeação foi aprovada pela câmara alta do parlamento com 51 votos a favor e 49 contra, com as senadoras republicanas Susan Collins, do Maine, e Lisa Murkowski, do Alasca, a ser as únicas do partido a votar contra.

"Não consigo imaginar uma escolha pior", disse o senador Dick Durbin, aos colegas antes da votação pelo Senado com maioria do Partido Republicano.

Kashyap 'Kash' Patel criticou ferozmente o Federal Bureau of Investigation (FBI) e vai herdar uma agência que tem enfrentado várias mudanças, uma vez que o Departamento de Justiça, no último mês, expulsou um grupo de altos funcionários e fez uma exigência altamente incomum para saber os nomes de milhares de agentes que participaram nas investigações relacionadas com o motim de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio dos EUA.