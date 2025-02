Jovem ferido após colisão em São Martinho

Um jovem de 22 anos ficou ferido há instantes, na sequência de uma colisão ocorrida na entrada para a via rápida, em São Martinho, no sentido Câmara de Lobos-Funchal.

A moto em que seguia colidiu com um carro, deixando-o com escoriações no corpo.

O motociclista foi socorrido pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.