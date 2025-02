Representante de Trump avaliou como positiva conversa com Zelensky

O enviado do Presidente norte-americano para a Ucrânia, Keith Kellogg, avaliou hoje como positiva a conversa na véspera com o chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, num contexto de fortes tensões entre Washington e Kiev.

"Uma conversa profunda e positiva com Zelensky, o corajoso e sitiado líder de uma nação em guerra", escreveu o representante de Donald Trump na rede social X, em contraste com as fortes críticas dos últimos dias do republicano ao seu homólogo ucraniano.

Após a reunião com Kellogg, em Kiev, Zelensky apelou para que sejam estabelecidas "relações sólidas" entre Kiev e Washington.

"As relações sólidas entre a Ucrânia e os Estados Unidos beneficiam o mundo inteiro", afirmou Zelensky quinta-feira.

"O encontro com Keith Kellogg foi muito produtivo, com uma boa discussão", sublinhou o líder ucraniano, adiantando que durante o encontro foram discutidas "a situação no campo de batalha, a forma de repatriar os prisioneiros de guerra ucranianos e as garantias de segurança efetivas".

No entanto, após a reunião, os EUA anunciaram que a conferência de imprensa que estava prevista realizar-se a seguir ao encontro entre Zelensky e Kellogg havia sido cancelada.

A viagem de Kellogg a Kiev coincidiu com a recente aproximação de Donald Trump ao Presidente da Rússia, Vladimir Putin, e à disputa entre Trump e Zelensky - depois de o líder norte-americano ter chamado "ditador" ao Presidente ucraniano -, o que criou tensão entre os dois líderes e lançou ainda mais dúvidas sobre o futuro do apoio dos EUA ao esforço de guerra da Ucrânia.

O porta-voz da presidência ucraniana, Serhiy Nikiforov, não deu qualquer outra razão para o cancelamento da conferência de imprensa para além de que ocorreu a pedido dos EUA.

A delegação dos EUA não fez ainda qualquer comentário sobre o assunto.