Moção de Estratégia Global aprovada por unanimidade

Já com a maior parte dos congressistas ausentes da sala onde decorre o XXII Congresso Regional do PS Madeira, decorrem a apresentação e discussão das Moções Sectoriais, que antecede as respectivas votações.

Antes, desta fase final deste primeiro dia de congresso, no culminar das dezenas de intervenções dos congressistas após a apresentação da Moção de Estratégia Global de Paulo Cafôfo, sob o lema ‘Estabilidade e Compromisso’, todos os congressistas presentes aprovaram a Moção de Estratégia Global.

Eis as Moções Sectoriais apresentadas: Diáspora e Comunidades Madeirenses; Valorização dos Professores e dos Outros Profissionais da Educação; Por Uma Madeira Mais Justa e Igualitária: Construindo Um Futuro de Oportunidades para Tod@S; Por Um Partido Inteiro Onde Todas e Todos Contam; Democracia, Autonomia e Justiça Social – Um Compromisso; Por Uma Economia Criativa e Um Turismo Transformacional Como Pilares do Desenvolvimento Regional; Autarcas 2025: O Futuro é Agora; Preparados Para Governar; Madeira: Uma Região Solidária e Justa.