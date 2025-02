Manifestantes a favor e contra a Presidência da Guiné-Bissau confrontam-se em Lisboa

Dois grupos que se manifestavam hoje em Lisboa entraram em confrontos físicos na Praça D. Pedro V (Rossio) por desentendimentos relativamente à atual presidência da Guiné-Bissau.

A Lusa constatou no local que foram arremessadas pedras e garrafas, para além de os manifestantes terem trocado socos e pontapés, confrontos que a Polícia de Segurança Pública (PSP) conseguiu cessar.

Um dos grupos, com cerca de 50 pessoas, que se apresenta como um movimento de apoio ao segundo mandato do Presidente Umaro Sissoco Embalo, manifestou-se ao início da tarde no Rossio, com tambores e lenços vermelhos, a favor do atual chefe de Estado.

O segundo grupo, com perto de 200 pessoas, concentrou-se também na praça numa contramanifestação e iniciativa de homenagem ao falecido músico guineense Américo Gomes. Os participantes são contra o atual regime da Guiné-Bissau.

Os confrontos tiveram início por volta das 15:00 e, de acordo com a PSP, não há registo de feridos ou detidos.