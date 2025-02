PSD assegura manuais digitais a todos os alunos do ensino obrigatório na Madeira

A candidatura do PSD Madeira às Eleições Regionais antecipadas de 23 de Março esteve esta terça-feira, 18 de Fevereiro, na Escola Secundária Jaime Moniz, onde destacou o investimento na Educação e o apoio direto às famílias, através da cedência gratuita de equipamentos e manuais digitais.

A medida, destacou o PSD, estará concluída no ano lectivo de 2025-2026, garantindo "a igualdade de acesso a todos os alunos da Região".

“Estamos a falar de cerca de 10 milhões de euros de investimento público, que culminará no próximo ano letivo com a atribuição gratuita de manuais digitais e equipamentos a todos os alunos do 1.º ao 12.º ano”, afirmou Nuno Maciel.

O candidato salientou ainda o impacto financeiro positivo para as famílias madeirenses: “Este é um apoio que importa sublinhar: são 10 milhões de euros por ano que aliviam os orçamentos familiares, permitindo que esse dinheiro seja direcionado para outras necessidades do agregado”.

Além do apoio económico, a iniciativa "prepara melhor os alunos para o futuro", disse. “Estamos a garantir que os jovens da Região tenham acesso às ferramentas tecnológicas essenciais para enfrentar o mundo com mais competências e capacidades”, acrescentou Nuno Maciel, sublinhando ainda que a iniciativa "torna a mochila mais leve e contribui para a saúde dos estudantes".