CMF alerta para interrupção do abastecimento de água na zona do Caminho dos Saltos

A Câmara Municipal do Funchal informa que, para efectuar trabalhos no âmbito de intervenções nas redes de água potável, será necessário interromper o abastecimento de água, na zona do Caminho dos Saltos, amanhã, sábado, 22 de Fevereiro.

Esta intervenção será efectuada em duas fases e terá a duração estimada de 14 horas

Fase 1: inicio às 9h00, com duração estimada de 5 horas.

Fase 2: inicio às 11h00, com duração estimada de 9 horas.

Os arruamentos afectados pela interrupção de abastecimento de água para intervenção são:

· Rua da Levada de Santa Luzia

· Caminho dos Saltos

· Rua Alferes Fernandes de Abreu

· Rua Dom João

· Rampa do Deão

· Rua Nova da Quinta Deão

· Rua do Deão

· Rua 31 de Janeiro

· Rua 5 de Outubro

· Rua 1 do Bairro dos Moinhos

· Rua 2 do Bairro dos Moinhos

· Rua 3 dos Bairro dos Moinhos

· Escadas dos Moinhos

· Travessa dos Moinhos

· Rua da Saúde

· Beco dos Moinhos

· Largo da Saúde

· Calçada da Saúde

· Travessa do Redondo

· Largo do Marquês

· Rua das Mercês

· Travessa das Capuchinhas

· Calçada de Santa Clara

· Largo das Mercês

· Largo Severiano Ferraz

· Rua dos Ferreiros

· Rua dos Netos

· Beco da Jacinta

· Beco do Lavadouro

· Beco do Forno

· Rua Comendador Padre Mário Casagrande

· Estrada Dr. João Abel de Freitas

· Vereda dos Viveiros

· Beco do Sardinha

· Rua Arcebispo Dom Aires

· Beco da Penha de França

· Entrada 8A da Rua da Levada de Santa Luzia

· Travessa Arcebispo Dom Aires

· Estrada dos Marmeleiros

· Beco João Areia

· Beco dos Viveiros

· Beco da Igreja do Imaculado Coração de Maria

· Rua do Til

· Bairro do Til

· Rua das Lajes

· Entrada 8A da Rua das Lajes

· Escadinhas das Lajes

· Rua Eng. Luis Peter Clode

· Rua da Carne Azeda

· Beco da Carne Azeda

· Rua da Torrinha

· Caminho do Comboio

· Rua Cónego Urbino José Lobo de Matos

· Travessa do Damião

· Travessa do Vale Formoso

· Beco do Damião

· Caminho do Monte

· Rua da Consolação

· Travessa do Velosa

· Ladeira do Imaculado Coração de Maria

· Travessa dos Santos

· Rua Cidade de Santos

· Beco da Consolação

· Entrada da Consolação

A autarquia funchalense informa ainda que "as Águas do Funchal farão o possível para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção e procederão à comunicação pessoal e no local aos consumidores mais sensíveis".