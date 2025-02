"Devido a uma avaria mecânica numa válvula, será necessário interromper o fornecimento de água a partir das 9h00 de domingo, por um período estimado de 8 horas", informa esta noite a Câmara Municipal do Funchal.

Assim, acrescenta a CMF, "os arruamentos afectados são os seguintes: Caminho do Desterro, caminho da Lombada, Caminho do Lombo, Caminho do Monte".

Na imagem publica é possível perceber, em mapa, as zonas afectadas.