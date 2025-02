Vai faltar água no Livramento

A Câmara Municipal do Funchal vai interromper o abastecimento de água servida pelo Reservatório do Polícia, no Livramento, esta quinta-feira, 13 de Fevereiro, a partir das 9 horas.

A interrupção, com previsão de durar quatro horar, acontece no âmbito das intervenções nas redes de água potável.

Os arruamentos afectados pela interrupção de abastecimento de água para intervenção são:

• Estrada do Livramento

• Travessa da Quinta de Santana

• Rua da Urbanização da Quinta de Santana

• Rampa da Quinta de Santana

• Escadinhas do Sanatório

• Vereda da Parreira

• Caminho do Monte

• Rua Passeio da Quinta do Salvador

• Rua da Quinta dos Reis

• Vereda da Quinta dos Reis

• Rua Engenheiro Adelino Amaro da Costa

• Travessa da Quinta dos Reis

• Beco do Pão Duro

• Rua João Carlos Gomes

• Travessa João Carlos Gomes

• Rampa João Carlos Gomes

• Rua Nova da Levada de Santa Luzia

• Caminho do Comboio

• Rua da Paz

• Rua do Salvador

• Beco da Quinta do Salvador

• Rua da Quinta Aragem

• Impasse 1 da Rua da Quinta Aragem

• Rua da Torrinha

• Travessa da Torrinha

• Vereda das Lajes

• Rua Jaime Bruno Pereira

• Rua das Lajes

• Escadinhas das Lajes

• Rua Álvaro Justino de Matos

• Beco da Rocha

• Entrada 50 da Rua das Lajes

• Caminho de Ferro do Monte

• Rua Padre Carlos Jorge Faria de Castro

• Rua 1 do Bairro do Livramento

• Rua 6 do Bairro do Livramento

• Entrada 22 da Rua 6 do Bairro do Livramento

• Entrada 9A da Rua 6 do Bairro do Livramento

• Entrada 50 da Rua do Livramento

• Rua Prof. Virgílio Pereira

• Caminho da Longueira

• Beco da Longueira

• Rua Nova da Piedade

• Caminho Velho da Portada

• Caminho Novo da Piedade

• Caminho Velho da Piedade