Padre Frederico começou a ser julgado há 32 anos em Santa Cruz

Foi há 32 anos que, no Tribunal de Santa Cruz, teve início o julgamento do padre Frederico Cunha, acusado de homicídio e homossexualidade tentada com menor. Foi um dos maiores escândalos da Região e teve até direito a transmissão televisiva.

O sacerdote de origem brasileira era acusado de matar Luís Miguel Gouveia, um jovem de 15 anos, cujo corpo foi encontrado pelo próprio pai, num calhau da Ponta de São Lourenço. Na notícia publicada a 11 de Fevereiro de 1993, o DIÁRIO dava conta de que o crime deveria ter sido cometido no 1.º de Maio do ano anterior e o padre detido cerca de 15 dias depois.

Frederico Cunha exercia funções de professor de Religião e Moral na Escola Preparatória de Machico. O julgamento iria decorrer à porta aberta mas, tendo em conta o elevado número de jornalistas e a pequena sala, pouca gente poderia assistir ‘ao vivo’.

Estavam envolvidas cerca de 80 testemunhas, neste julgamento com jurados.