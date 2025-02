Covid Longa será investigada pela Unidade de Saúde Pública do SESARAM

A equipa da Unidade de Saúde Pública do SESARAM, em parceria com a consulta da Covid Longa e a NOVA Medical School da Universidade Nova de Lisboa, irá realizar um estudo sobre a Covid Longa na população madeirense.

O objectivo é aumentar a evidência existente sobre esta doença, identificando os factores de risco que favorecem a ocorrência.

A equipa de investigação considera que o estudo será "uma mais-valia para fortalecer a evidência sobre a Covid Longa, contribuir para o conhecimento em como esta patologia afecta a população madeirense e utilizar essa evidência para apoiar a decisão de ajustar os serviços de saúde às necessidades da população". Susana Gonçalves, coordenadora da Unidade de Saúde Pública, acrescenta que este estudo "enaltece a capacidade de investigação em saúde pela Região e coloca a Madeira no cerne da discussão de uma temática global".

O estudo caso-controlo terá o envolvimento de toda a equipa da Unidade de Saúde Pública do SESARAM, que irá proceder às entrevistas telefónicas entre Janeiro e Fevereiro. As entrevistas serão realizadas a uma amostra de utentes seguidos na Consulta Covid Longa do SESARAM (casos) e a utentes que tiveram covid-19 em 2021 e 2022 (controlos).

Os resultados deverão ser conhecidos no segundo semestre deste ano.

Como o próprio nome indica, a Organização Mundial da Saúde reconhece como 'Covid Longa', ou 'Pós-Covid', a condição de longo prazo associada à covid-19, caracterizada pela continuidade de sintomas durante três meses ou mais após a infeção.