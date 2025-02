Força Madeira defende protocolos com o Exército para inclusão social dos reclusos

A Coligação Força Madeira, constituída pelos partidos PTP, MPT e RIR, realizou uma visita ao Estabelecimento Prisional do Funchal.

A visita permitiu a coligação ter conhecimento directo dos desafios enfrentados e dos projetos em curso para a reabilitação dos reclusos, com vista a uma reintegração digna na sociedade e à prevenção de novas infrações, destacando o Projeto 'Trégua', que oferece aos reclusos ferramentas valiosas para reconstruírem as suas vidas longe do crime.

A Força Madeira dá conta que uma das propostas que apresentou foi a criação de protocolos com o Exército, que possibilita os reclusos a obter habilitações para a condução de veículos. "Acreditamos que esta medida pode abrir portas para novas oportunidades profissionais, essenciais para a inclusão social dos reclusos após o cumprimento das suas penas", diz a coligação em nota enviada.

Sublinha, ainda, que as carreiras profissionais dos colaboradores deste estabelecimento prisional carecem "de uma revisão urgente".

"Garantir melhores condições laborais e salariais é fundamental para assegurar a motivação destes profissionais, que desempenham um papel crucial na transformação das vidas daqueles que um dia cometeram erros, mas que merecem uma nova oportunidade", remata.