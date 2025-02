Força Madeira acusa Governo "de estar em gestão só para o que interessa"

A cabeça-de-lista da Coligação Força Madeira às eleições antecipadas de 23 de Março, na Madeira, Raquel Coelho, acusa o Governo Regional "de estar em gestão só para o que interessa". E deu como exemplo a prorrogação das parcerias público privadas da via rápida, que ocorreu no início deste ano.

"Primeiro, Miguel Albuquerque ameaça com a paralisação das obras do hospital, em consequência do chumbo do orçamento e pouco tempo depois anunciam a prorrogação do contrato com o consórcio que faz a manutenção da Via Rápida. Pelos vistos, quando é para garantir os negócios dos amigos, já não estão em gestão e podem contratualizar mais despesa", disse.

A coligação acusa o Governo de ter "dois pesos e duas medidas" e de usar o facto de estar em gestão para lançar o pânico sobre a população e responsabilizar a oposição pela situação de ingovernabilidade.

A coligação diz que isto é um assunto importante e que "passou despercebido no parlamento regional", referindo que "faz deputados combativos na Assembleia".